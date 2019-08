© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi in conferenza stampa Aurelio Andreazzoli ha parlato così della prossima sfida alla Roma, una sfida storicamente difficile per i rossoblù che è anche una gara da ex per il tecnico: "Veniamo da 12 sconfitte consecutive contro la Roma fuori casa. I numeri a volte sono impietosi ma a volte anche amici. Quindi andiamo ad affrontare una gara senza nessun carico particolare rispetto al passato. Cercheremo di far il meglio possibile consapevoli che di fronte abbiamo un ambiente particolare contro una squadra con grandi potenzialità e grosse aspirazioni".