© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, parla così del mercato che va a concludersi in casa rossoblù dopo due mesi intensi: "Col presidente abbiamo avuto sempre un rapporto chiaro. E' chiaro che non c'è un allenatore che non gradisca che il proprio gruppo di giocatori venga migliorato. La società va in quella direzione. Ci siamo dati però delle regole da seguire: io non voglio un gruppo di 28 giocatori ma un gruppo fatto di due calciatori per ruolo. Dopo se ci sono cambi che impone il mercato, o necessità da seguire, ben vengano".