Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria di oggi contro la Fiorentina: “Dove vogliamo arrivare quest’anno? Noi cerchiamo di esprimerci al meglio possibile e poi cerchiamo di dare il meglio nei confronti dell’avversario di turno. Quando parli di rivali come Roma, Fiorentina sono sicuramente tutti banchi di prova che poi ti danno una misura di quello che sei. I giovani? Per me non fa differenza, gioca chi sta meglio".