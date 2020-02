vedi letture

Genoa, Ankersen: "Niente panico, ma sono stupito dai supermercati vuoti"

Il difensore del Genoa, Peter Ankersen, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sull'emergenza Coronavirus e sulla certezza di giocare a San Siro ma senza il pubblico. "Un peccato, ma la sicurezza viene prima di tutto. Certo, sarà strano, si sentirà molto l'eco. A me è capitato di giocare a porte chiuse con la nazionale in Serbia. Non c'è panico ma mi ha molto colpito il fatto che al supermercato non ci fossero più pane, pasta, surgelati. C'è molto allarme".