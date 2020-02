Genoa-Cagliari, i voti ai tecnici: gli infortuni condizionano Nicola e Maran

© foto di Federico De Luca

GENOA-CAGLIARI 1-0 - 43' Pandev

Successo importante in chiave salvezza contro il Genoa, a cui basta un tiro-cross dell'eterno Goran Pandev di battere il Cagliari. Partita equilibrata con un primo tempo al limite della noia fino alla rete del macedone e secondo tempo più vivace. Partita che si è distinta per i tanti cartellini gialli, ben nove, che per la sequenza record di infortuni nel corso della partita con quattro giocatori costretti ad abbandonare il campo nei primi 52 minuti.

DAVIDE NICOLA 6.5 - Dispone una squadra ordinata, lasciando libertà di inventare a Goran Pandev, non appena schierato. Venendo premiato. Può apportare pochi cambi, trovandosi in meno di un'ora a cambiare due giocatori per infortunio.

ROLANDO MARAN 6 - Si presenta a Genova senza 4 giocatori. Si fanno male in 24 minuti altri due elementi, peraltro sulla stessa fascia. È costretto a fare le nozze coi fichi secchi ed è una reale attenuante, anche se davanti si poteva cambiare qualcosa.