Genoa, Cassata: "Abbiamo dei valori e lo dimostreremo"

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, è intervenuto in zona mista dopo il brutto ko subito sul campo della Lazio. Queste le sue parole raccolte da lalaziosiamonoi.it: "Fare un'analisi in questo momento non è semplice perché il risultato è pesante. Da domani cercheremo di rimboccarci le maniche e di tornare a lavorare. Oggi sono mancate diverse cose, ma questa squadra ha dei valori e lo dimostreremo. Abbiamo preso gol subito all'inizio e questo ci ha tagliato le gambe, perché avremmo dovuto reagire meglio. Il primo gol della Lazio? Di solito quei falli lì fischiano, perché sono episodi che incidono sulla gara. Purtroppo è andata così e non abbiamo avuto la giusta reazione. Dopo abbiamo avuto delle occasioni per fargli del male ma non siamo riusciti a concretizzare".