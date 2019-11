Genoa, Cassata: "Dura con la SPAL, abbiamo bisogno di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul sito ufficiale del Genoa troviamo una lunga intervista al giovane centrocampista rossoblù Francesco Cassata: "Sento fiducia attorno a me da parte dei compagni. Vedo in squadra un bel mix tra i giovani e quelli più esperti. Si respira una bella aria all'interno dello spogliatoio. Servono alcune vittorie per scalare la classifica - prosegue Cassata - Queste ci permetteranno di posizionarci in zona più tranquilla. Contro la Spal sarà una gara dura. Durante la sosta abbiamo lavorato duramente e bene. Siamo pronti per questa sfida. Poi è chiaro che sarà il campo a parlare e che ogni partita fa storia a se".