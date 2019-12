© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il procuratore Gabriele Giuffrida continua ad essere un fattore importante per la campagna acquisti del Genoa, come rivela oggi Il Secolo XIX: dopo aver curato l'arrivo di Piatek, a suo tempo, il procuratore ha messo lo zampino nel ritorno di Nicola e ora due suoi assistiti potrebbero essere i prossimi obiettivi di Preziosi. Iago Falque, che al Torino non sembra avere molto spazio e viene da una serie di infortuni, ma anche Diego Perotti, l'ennesimo ex: la Roma può privarsene, ma l'ingaggio da 3 milioni è un problema non di secondo piano.