Lunga intervista di Andrea Favilli all'edizione odierna de Il Secolo XIX. L'attaccante del Genoa, in ritiro a San Pedro del Pinatar, ha parlato del suo rapporto con Prandelli: "Sento la fiducia di Prandelli, con lui mi sono sentito subito vivo. Mi dà qualcosa in più. E ha un gran feeling con tutti, dal primo all'ultimo...Col Milan Piatek squalificato? Uno stimolo in più, ma lavoro sempre come se dovessi giocare dal 1': è l'unico modo per migliorare. Spero arrivi presto il mio momento. In 6 mesi qui non ho dimostrato niente, ho fatto 4 spezzoni. Ma chi mi conosce, sa cosa metto in campo: fame, voglia di lottare. Ho voglia di sentirmi un giocatore importante, sento di esserlo e voglio esserlo con il Genoa".