Genoa, finalmente arrivano buone notizie: nessun nuovo positivo al Covid dopo gli ultimi test

Finalmente buone notizie da casa Genoa sul fronte Covid-19. Come annunciato dal club rossoblù infatti non sono emerse nuove positività dopo i nuovi test. Questo il comunicato: "Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff".