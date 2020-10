Genoa, Goldaniga: "La Samp sta bene ma il derby è una partita a sé. Tutti guariti dal Covid"

Il difensore del Genoa, Eduardo Goldaniga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby contro la Sampdoria: "Finalmente siamo rientrati tutti, sono contento. Adesso stiamo cercando di tornare in forma, ieri in tanti hanno messo minuti nelle gambe".

Come vi state preparando al derby?

"Adesso sappiamo che abbiamo un bel tour de force ma il derby è una partita a sé, non contano tanto le gambe quanto il cuore".

Come vivete il momento legato al Coronavirus?

"Sono stato il primo giocatore a essere messo in quarantena ai tempi, perché è partito tutto da Codogno, ma alla fine il Covid è arrivato ovunque. Dispiace per questo momento che sta vivendo l'Italia".

Il derby può valere un campionato diverso?

"Vincere sarebbe unba grande soddisfazione per noi, per i tifosi, per la società e per la città. Non facciamo proclami, ce la metteremo tutta per provare a vincere".

La Samp è favorita?

"Conosciamo la forza dei nostri avversari che stanno vivendo un bel momento. Sicuramente metteremo in campo tutto quello che abbiamo".

Con i crampi a Udine l'anno scorso ha continuato a giocare facendo interventi decisivi. Ha sentito empatia con la piazza?

"Fin dal primo giorno a Genova ho sempre detto che venire qui è sempre stato un mio obiettivo. La città e i colori mi hanno sempre attirato molto. Speriamo che la mia avventura continui a lungo e nel migliore dei modi".

Suo nonno aveva già vestito la maglia del Genoa.

"Non l'ho mai conosciuto purtroppo e non mi ha potuto raccontare niente. Vivo però il derby con passione, dispiace per l'assenza dei tifosi".