Genoa, i voti al mercato: giudizi positivi, Andreazzoli è stato ascoltato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mercato sensato e oculato, quello del Genoa di Enrico Preziosi che questa estate ha puntato forte su un allenatore, Aurelio Andreazzoli, e portato avanti trattative per calciatori ideali per il suo credo tattico. Sono da analizzare in questi termini gli arrivi di Marko Pajac, Riccardo Saponara e Andrea Pinamonti. Così come quello affascinante di Lasse Schone, regista dell'Ajax delle meraviglie lo scorso anno in Champions League. Buoni anche i colpi Cassata, Barreca e Goldaniga.

In uscita al solito tante operazioni: nei secondi finali del mercato Romulo è stato girato al Brescia, mentre a inizio mercato Romero è stato ceduto alla Juventus e subito ripreso in prestito in un'operazione che appare davvero ottima per il Grifone. In uscita anche Hiljemark, Schafer, Lazovic e Gunter, così come Miguel Veloso che ha scelto di continuare la sua carriera a Verona sponda Hellas. Chiusura con Rossettini e Lapadula, entrambi volati a Lecce per una stagione da protagonisti.

Operazioni in entrata, VOTO 7

Peter Ankersen (Copenaghen)

Edoardo Goldaniga (Sassuolo)

Marko Pajac (Cagliari)

Riccardo Saponara (Fiorentina)

Lasse Schone (Ajax)

Kevin Agudelo (Atletico Huila)

Francesco Cassata (Sassuolo)

Cristian Romero (Juventus)

Antonio Barreca (Monaco)

Sinan Gumus (Galatasaray)

Andrea Pinamonti (Inter)

Cristian Zapata (Milan)

Pawel Jaroszynski (Chievo)

Filip Jagiello (Zaglebie)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Romulo (Brescia)

Oscar Hiljemark (Dinamo Mosca)

Andras Schafer (Chievo Verona)

Darko Lazovic (Hellas Berona)

Raul Asencio (Pisa)

Ervin Zukanovic (Al Ahli)

Stephane Omeonga (Club Brugge)

Koray Gunter (Hellas)

Miguel Veloso (Hellas)

Cristian Romero (Juventus)

Giancluca Lapadula (Lecce)

Luca Rossettini (Lecce)

Eddy Salcedo (Inter)