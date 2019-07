Genoa, idea Bruno Peres. Sul terzino della Roma anche lo Spartak Mosca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Secolo XIX oggi in edicola racconta della suggestione Bruno Peres per quanto concerne il mercato in entrata del Genoa. Il terzino, di proprietà della Roma, è in prestito in patria al San Paolo, club che però non ha intenzione di riscattarlo. Sulle sue tracce vengono segnalati anche i russi dello Spartak Mosca.