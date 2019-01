© foto di Chiara Biondini

Nel corso dell'intervista a Radio 1, il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato anche degli affari con la Juventus. "Sturaro presto tornerà da noi. Il nostro mercato è vivo anche in entrata perché dobbiamo dare una mano a Prandelli per migliorare la rosa e ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Cosa sarà il calcio tra 10 anni? Quando abbiamo accettato di venderci alle televisioni probabilmente abbiamo fatto degli errori. Ci siamo consegnati per ottenere dei milioni ma avremmo dovuto fare una politica di maggiore attenzione verso i tifosi. Avere un bellissimo quadro con una pessima cornice non aiuta neanche le televisioni stesse.