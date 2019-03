Genoa-Juventus, ufficiali: Allegri col 3-5-2, tandem Dybala-Mandzukic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus:

Due novità per il Grifone rispetto alla partita contro il Parma: torna Radu tra i pali mentre Rolon prende il posto di Bessa come mezzala.

Allegri opta per la difesa a tre e Dybala, in panchina contro l'Atlético, si prende una maglia da titolare a Marassi giocando finalmente di punta, al fianc di Mandzukic. Riposa Cristiano Ronaldo, non convocato da Allegri che vuole farlo rifiatare. Spazio dietro all'ex Perin fra i pali e a Caceres e Rugani a dar man forte a Bonucci in difesa. In mediana riposa Matuidi.

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI: Longo – Santoro

IV UOMO: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Lo Cicero