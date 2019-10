© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Direttamente dal sito del Genoa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Domenico Criscito, uscito per infortunio nei primi minuti della gara contro il Milan: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’infortunio riportato. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica". il comunicato del club.