Genoa, Maran si gode Marassi: "Emozionante debuttare qui da allenatore di casa"

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha commentato così a Genoa Channel il debutto vincente dei rossoblu in campionato contro il Crotone: “Il debutto è sempre emozionante, poi farlo in questo stadio da allenatore di casa anche senza tifosi per me è stata una grande emozione. Ho visto uno spirito buono a livello di squadra, quello che gli avevo chiesto di avere e di cominciare a costruire. La squadra vuole cercare fin da subito di essere scomoda e questo era il primo step da fare. I nuovi acquisti? Mi aspettavo che potessero essere subito protagonisti perché alcuni hanno una grande esperienza e potevano adattarsi subito bene alle nostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di crescere, siamo solo all’inizio e tutti gli aspetti possono essere migliorati. Oggi è solo il primo scalino di una lunga scalata”.