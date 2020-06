Genoa, Nicola: "Grandi giocate della Juve. Classifica? Non è peggiore di quella che ho trovato"

vedi letture

Battuto dalla Juventus, il tecnico del Genoa, Davide Nicola, commenta ai microfoni di Sky il 3-1 incassato in casa contro i bianconeri: "Stasera non sono insoddisfatto. La prima partita non mi aveva soddisfatto, a Brescia c'è stato un miglioramento e anche stasera. È chiaro che avevamo davanti una squadra importante, forte. Non sono insoddisfatto della prova, ci sono state giocate da parte loro di qualità, ma devo dire che stiamo iniziando a ritrovare i nostri movimenti".

La classifica le fa paura?

"No, perché quando sono arrivato io... più paura di quello non c'è nulla. Vanno riprese alcune cose che abbiamo perso dopo lo stop per il lockdown".

Qui tutte le parole di Nicola.