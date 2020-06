Genoa, Nicola: "Marassi deserto? Peccato, è un concetto che va al di là della semplice fisicità"

Vigilia di campionato per il Genoa. La squadra rossoblu sfiderà domani sera al "Ferraris" il Parma e mister Davide Nicola alla viglia ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Marassi deserto? Purtroppo questo vale per tutti - alcune delle parole del tecnico -, non avremo la nostra gente vicino. E' un concetto che va al di là della semplice fisicità. E' chiaro che preferiremmo tutti avere i nostri tifosi al fianco ma allo stesso tempo sappiamo chi rappresentiamo e che non basta averli vicino. Noi li portiamo dentro sempre e comunque e con questo spirito andiamo in campo cercando di offrire prestazioni importanti".

