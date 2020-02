© foto di Federico De Luca

Un Davide Nicola piuttosto enigmatico circa lo status psico-fisico di Iago Falque, ha risposto così alla domanda sull'ex granata in conferenza stampa: "Anche qua tutto è molto più semplice di quanto venga fatto vedere. Iago Falque è in una condizione buona da un certo punto di vista e in una condizione migliorabile per quanto riguarda l'integrazione nella squadra. Sarà solo il tempo a dire chi avrà ragione e chi no".