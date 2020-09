Genoa, non si sblocca il ritorno di Pavoletti. Si continua a lavorare col Betis per Sanabria

Non si sblocca il ritorno di Leonardo Pavoletti al Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Grifone non è ancora riuscito a convincere il Cagliari per l'attaccante classe '88 e continua, intanto, a lavorare ai fianchi del Betis per riavere Tonny Sanabria con una formula che accontenti tutte le parti in causa. Manovre in attacco, dunque, per i rossoblù.