Genoa, oggi visite mediche per Pinamonti: "Felice per questa avventura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti è pronto a dare il via alla sua avventura al Genoa. L'attaccante classe '99, arrivato a titolo definitivo dall'Inter, è appena sbarcato all'aeroporto di Malpensa e in giornata sosterrà le visite mediche col club rossoblù: "Sono felice per questa nuova avventura, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek: io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito. Se tornerò nerazzurro come lui? Adesso penso solo al Genoa", ha detto a 'Sky'.