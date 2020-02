© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, attaccante del Genoa in gol contro il Cagliari 5 minuti dopo essere entrato in campo, al termine del primo tempo si è fermato ai microfoni di Sky Sport: "È difficile entrare così a freddo soprattutto a 35 anni, però è andata bene. Speriamo di continuare così e di portare a casa il risultato nel secondo tempo. Ormai i singoli non sono importanti, è più importante il gruppo per uscire tutti insieme da questa situazione".