Genoa-Parma 0-1. Al 10' la sblocca Gervinho su palla stupenda di Kucka

Parma in vantaggio al 10' con Gervinho che sfrutta una palla splendida di Kucka ancora una volta in profondità per l'ivoriano, che solo contro Paleari non può davvero sbagliare: vantaggio crociato.