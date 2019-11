© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mancata convocazione per la partita contro la SPAL suona come una bocciatura per ben quattro giocatori del Genoa. Tra questi, Antonio Sanabria: secondo quanto riferito da Tuttosport, in vista del mercato di gennaio si fa sempre più probabile lo scenario di un ritorno in Spagna del giovane attaccante paraguaiano. Con lui, ricordiamo, non sono stati convocati El Yamiq, Barreca e Saponara.