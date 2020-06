Genoa, Perin al 45': "Se mi accontenterei dello zero a zero? Conta la prestazione"

Grande protagonista del primo tempo di Genoa-Juventus, attualmente ferme sullo zero a zero, Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il duplice fischio di Calvarese: "Il duello con Ronaldo? Non siamo uno contro uno, ma undici contro undici. Stiamo dando tanto contro la squadra più forte del campionato, e secondo me d'Europa. Dobbiamo tenere duro, abbiamo bisogno di questo confronto per dare il meglio di noi stessi. Se mi accontenterei dello zero a zero? Mi accontenterei della prestazione: il risultato non si può controllare, la prestazione sì. Dobbiamo cercare di vincere i duelli individuali".