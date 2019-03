Genoa, Perinetti: "A livello giovanile serve costruire, ok il ct Mancini"

© foto di Chiara Biondini

Intervistato dai microfoni di RaiSport durante il match della Viareggio Cup di ieri tra Parma e Genoa, il direttore sportivo dei rossoblu, Giorgio Perinetti si è così espresso: "Il Parma quest’anno è la nostra bestia nera, anche in campionato ci ha portato via sei punti. Bisogna andare oltre il risultato a livello giovanille, dobbiamo costruire. Come sta facendo il ct Roberto Mancini. Le cose buone vanno conservate e migliorate. Il Torneo di Viareggio va rilanciato, nel mondo”.