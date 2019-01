Genoa, Perinetti: "Il Milan ci ha detto di volerci incontrare per Piatek"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Perinetti ha parlato del futuro di Krzysztof Piatek nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio CRC': "Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, solo un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la Supercoppa".

Successivamente, il dg del Genoa s'è espresso anche sull'imminente incontro col Milan: "Non c’è stato nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere. Con chi sostituire Piatek? Siccome non sappiamo se va via non ci siamo posti il problema. Balotelli può essere un sostituto? Non penso sia un’ipotesi percorribile".