Genoa, Perinetti: "Vogliamo crescere e costruire qualcosa di importante"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato così dei progetti futuri del Genoa in una intervista concessa a buoncalcioatutti.it: “Il Genoa ha attraversato non molti anni fa un momento delicato, ne è uscito e ne sta uscendo alla grande. Questo consentirà di gettare le basi per qualcosa di più stabile, duraturo e importante. Adesso si parla anche di situazioni che, una volta ottenuta la matematica salvezza, possono fare pensare di costruire qualcosa di importante, sempre sulla base delle possibilità che questa società avrà in ambito nazionale. Noi vogliamo migliorare e quello che posso assicurare alla tifoseria è che faremo le cose per bene e con grande passione. Spesso credo ci siano equivoci abbastanza importanti, come pensare che qui si facciano le cose mettendo un numerino sull’altro come burocrati asettici della finanza. Dall’ultimo gradino al più alto, invece, qui al Genoa c’è tanta passione. Su questo non si può transigere od obiettare”.