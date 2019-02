© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste alcune battute sulla situazione opposta di due attaccanti in rosa come Kouamé e Lapadula: "Quando hai un giocatore come Kouamé che ha una grande generosità devi metterlo nella condizione di arrivare in area di rigore. La fase offensiva deve essere molto più efficace. Lapadula? Ci deve essere un rapporto chiaro. Sono giocatori seri, Lapadula deve recuperare dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale deve togliersi le negatività. La gestione è tra due persone serie, professionisti. Niente più".