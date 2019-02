LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Sanabria ha grandi motivazioni, ottimo impatto"

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo il successo importantissimo di Empoli, il Genoa torna davanti al proprio pubblico. Il Vecchio Balordo scenderà in campo al "Ferraris" contro il Sassuolo domani alle ore 15. In vista della gara contro i neroverdi di De Zerbi, il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.15 - Inizia la conferenza stampa.

Il calciomercato si è chiuso. Una sua disamina.

“Giusto trenta secondi: la società secondo me ha operato molto bene. Abbiamo cercato di ridurre l’organico e migliorarlo. Sono arrivati giocatori che volevamo e sono soddisfatto”.

Ci può raccontare che tipo di giocatore è Lerager?

“E’ un giocatore che fa bene le due fasi con intensità. Un giocatore con esperienza, con spessore. Sicuramente ci aiuterà molto”.

La difesa a quattro o a tre?

“Confido nella capacità di assimilare le cose velocemente. Tempo non ce n’è e dobbiamo lavorare in funzione delle situazioni che accadono durante la partita. Domani affronteremo una squadra che copre bene le zone del campo. Una squadra interessante. Sono anch'io curioso di capire quali siano i nostri vantaggi. Dovremo essere bravi a contenere ma anche ad offendere".

TMW: debutto con gol per Sanabria.

"Si è presentato bene. Ha grandi motivazioni. Ha doti tecniche eccezionali, ha riconosciuto quelli che sono i miglioramenti che deve fare, l’impatto è stato buono perché i ragazzi quando vedono un giocatore che anche in allenamento vede la porta sono più sicuri".

Il ritiro in Spagna.

“Quando arrivi e devi giocare subito non devi stravolgere tutto. Il ritiro in Spagna ci ha aiutato, dovevamo lavorare anche sulla difesa a quattro. La risposta è stata buona. Possiamo dire che da domani iniziamo un progetto tecnico non nuovo ma che può dare un vantaggio importante a certi giocatori

Quanto può essere importante Radovanovic?

"E' un professionista serio, un giocatore che può dare i tempi di gioco giusti e per noi è importante. Ha fatto capire fin da subito la sua professionalità, sono convinto che ci potrà dare una mano".

Potremmo vederlo dall'inizio?

"Io vorrei arrivare alla vigilia della partita con due o tre dubbi. Li ho e me li voglio portare fino a domani. L'importante è che chi andrà in campo domani sappia cosa fare e cosa non fare".

Rispetto a quando c'era un giocatore accentratore come cambia il modo di giocare?

"Se hai un attaccante di grande capacità realizzativa devi costruire il gioco in funzione sua. Se invece ne hai di più devi sviluppare il gioco in un'altra maniera. Dobbiamo chiudere e contenere per poi attaccare l'area di rigore".

Kouamé?

"Quando hai un giocatore come lui che ha una grande generosità devi metterlo nella condizione di arrivare in area di rigore. La fase offensiva deve essere molto più efficace".

Dopo la partenza di Spolli e Lisandro Lopez non siete un po' più corti?

"L'esigenza di certi cambiamenti sono dovuti al fatto che non ho potuto dare la certezza del posto. Non è il caso di Spolli che è una persona straordinaria. Non abbiamo costretto nessuno ad andar via. Numericamente possiamo anche esser visti con qualche mancanza ma penso che Biraschi e Criscito all'occorrenza possono fare i centrali, abbiamo Gunter".

Le assenze oltre alla squalifica di Rolon?

"Nella sfortuna è arrivato nell'ultima settimana di mercato. Confido nel recupero di Mazzitelli, come quello di Sturaro. Rolon ha avuto la capacità di interpretare il ruolo e di assumersi certe responsabilità. Possono aiutare questa squadra".

Quanto è importante per lei come tecnico vedere che la squadra recepisce presto i nuovi dettami tattici?

"L'importanza dell'allenamento quotidiano. Lì per lì non puoi inventare nulla, tranne che negli ultimi cinque minuti. Quando dico che i ragazzi hanno voluto ricercare la vittoria ero sincero. Io sono orgoglioso di avere un gruppo che tutti i giorni vuole migliorarsi".

Lapadula?

"Ci deve essere un rapporto chiaro. Sono giocatori seri, Lapadula deve recuperare dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale deve togliersi le negatività. La gestione è tra due persone serie, professionisti. Niente più".

13.32 - Termina la conferenza stampa.