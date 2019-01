Genoa, Prandelli: "Qui per Preziosi. Piatek è da top club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Marca dopo il ritiro alla Pinatar Arena: "Perché il Grifone? Perché Preziosi, che ha una personalità molto forte e determinata, mi ha convinto. Ha idee molto interessanti per il futuro e ho accettato con grande entusiasmo. Sono veramente felice di poter aiutare il Genoa a migliorarsi. Questa è una stagione chiave per capire dove andremo in futuro ma non dobbiamo dimenticare l'attualità: salvarci il prima possibile e andare lontano. Ho trovato una squadra preparata fisicamente e un gruppo di giocatori molto disponibili. Piatek? E' un attaccante completo e può diventare uno dei numeri 9 più importanti d'Europa. Se lo vedo in un top club? Assolutamente sì. Ronaldo? Ha portato molto entusiasmo. La cosa più importante che ha fatto è l'aver convinto anche altri grandi calciatori che la Serie A è tornata a essere un campionato top. Il calcio è di nuovo vendibile in tutto il mondo. La Nazionale e l'Europeo 2012? Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare la Spagna che in quel momento era imbattibile. Il secondo posto significa comunque aver fatto qualcosa di buono".