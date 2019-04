Genoa, Preziosi ha deciso: niente ribaltone, confermato Prandelli

© foto di Insidefoto/Image Sport

TMW ha scritto in giornata della riflessione in corso di Enrico Preziosi in merito alla panchina del Genoa. Ora Sky Sport aggiorna la situazione e fa sapere che il patron del grifone ha deciso di confermare Cesare Prandelli. In serata, terminato il vertice societario, il numero uno rossoblu ha preferito evitare un nuovo ribaltone confermando l'ex ct della Nazionale italiana.