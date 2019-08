© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata nel pomeriggio a margine della ripresa della preparazione del Genoa al Signorini, il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, ha parlato anche di mercato: In rosa ci sono tanti attaccanti giovani? I giovani vanno aspettati, guardate cos'è successo l'anno scorso con Radu e Romero che hanno iniziato male e poi sono stati protagonisti. Il mister mi ha detto che la rosa è attrezzata per fare bene, il recupero di Favilli sarà importante e in ogni partita abbiamo sempre fatto gol anche attraverso il gioco".

Da anni non si vedeva un mercato così. "Lo avevo promesso, dopo Firenze ci voleva qualcosa di diverso, non voglio che si ripetano le cose dell'anno scorso. Schone è un giocatore di classe che alza il livello della rosa ma lui non è il motore centrale, conta sempre di più il gruppo".

