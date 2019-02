© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta la candidatura di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, per il ruolo di consigliere di Lega Calcio. La battaglia tra Baldissoni, ad della Roma, e Lotito, presidente della Lazio, potrebbe aprire la strada allo stesso Preziosi nella prossima assemblea, in programma a marzo. Sarebbe lui infatti - sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX - il candidato del fronte guidato da Lotito e l’abbassamento del quorum necessario per l’elezione potrebbe favorirlo e permettergli tornare nell’organismo che governa la Lega.