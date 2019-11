© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così il primo tempo della sfida contro la SPAL: "La parata su Reca è stata quella più difficile, perché non ho visto nemmeno benissimo la palla. È andata bene, adesso concentrati nel secondo tempo per fare ancora meglio. Anche Berisha ha fatto una grande parata su Lerager, dobbiamo muovere meglio la palla negli spazi per andare a far gol".