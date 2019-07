© foto di Federico De Luca

Il portiere del Genoa (in prestito dall'Inter) Ionut Radu, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della sua permanenza in rossoblù per un'altra stagione: "Sono onorato di poter restare, il Genoa mi ha fatto vivere il sogno che avevo fin da bambino e gli sono riconoscente. Col preparatore dei portieri rossoblù posso crescere tantissimo, è un grande e questo per me è molto importante. Voglio lavorare sodo per migliorare e arrivare a giocare ad alti livelli".