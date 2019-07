© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa Ionut Radu è stato intervistato da Il Secolo XIX: "Lo scorso campionato mi ha fatto crescere in fretta. Per fortuna alla fine è arrivata la salvezza, sofferta e fortissimamente voluta. Sicuramente sono migliorato dal punto di vista psicologico e professionale, il lavoro mentale è fondamentale deve essere costante. Perché ho scelto di restare al Genoa? Questo club mi ha dato una grande opportunità e mi ha permesso di realizzare un sogno. Voglio ripagare questa fiducia con un grande campionato. Pinamonti? Per me è tra i migliori attaccanti italiani, ha tutto per diventare un big. Non di deve fermare, questo può essere l'anno del suo grande salto di qualità. Andreazzoli? Ci siamo parlati, mi ha fatto una grande impressione. Vuole un portiere che sappia giocare con i piedi e questo a me piace molto".