Genoa-Roma, i voti ai tecnici: Nicola non demerita. Ottimo Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince la Roma a Marassi contro il Genoa e si porta momentaneamente a +3 dall'Atalanta al quarto posto in classifica. Notte fonda invece in casa rossoblù, con la dodicesima sconfitta stagionale in campionato che non può far sorridere nessuno. Di seguito le pagelle dei due allenatori:

DAVIDE NICOLA 6 - Il suo Genoa ci ha provato eccome contro una squadra nettamente più forte dal punto di vista delle individualità. A inizio ripresa i suoi sono andati vicino al pareggio in più occasioni ma sono stati puniti dagli errori di Romero e Perin. La classifica è molto deficitaria e la pressione è sempre più grande ma alcuni miglioramenti si sono visti e il tecnico dovrà ripartire proprio da quelli.

PAULO FONSECA 6,5 - Nonostante le molte assenze, tra squalifiche e infortuni, il tecnico giallorosso ha mandato in campo una squadra di tutto rispetto puntando anche su Spinazzola nonostante la settimana travagliata dell'esterno. Vittoria meritata per i suoi giocatori e partita preparata molto bene dall'allenatore, con il risultato rimasto un bilico fino al 75' solo per errori individuali.