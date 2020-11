Genoa, rush finale prima della pausa: oggi al "Ferraris" c'è il Toro, domenica la Roma

Il tour de force continua. Dopo una prestazione gagliarda nel derby e un pareggio che comunque aiuta a mettere fieno in cascina, i rossoblu sono pronti a tornare in campo fra le mura amiche. Questo pomeriggio alle 18, la squadra di Rolando Maran affronterà il Torino per il recupero della terza giornata di campionato. L’incontro, lo ricordiamo, fu rinviato a causa dei tanti casi di positività all’interno del gruppo rossoblu, situazione che per fortuna è andata via via a migliorare con tutti i tesserati coinvolti che si sono negativizzati. Adesso è tempo di mettersi alle spalle la stracittadina con la Sampdoria, in attesa del secondo scontro in Coppa Italia il prossimo 25 novembre, e guardare ai prossimi impegni che porteranno poi alla pausa per le nazionali.

Sei gare in 21 giorni - Un periodo molto fitto di impegni che è iniziato il 19 ottobre con il pareggio di Verona per 0-0 e che da quel momento ha visto un susseguirsi di partite fra campionato e Coppa Italia: quattro in 14 giorni. Dopo Verona infatti è arrivata l’Inter, poi la sfida infrasettimanale contro il Catanzaro ed infine il derby di domenica sera. Il programma prevede ancora la sfida contro il Toro e poi domenica pomeriggio l’impegno casalingo contro la Roma, dopo di che ci sarà la pausa di due settimane per consentire la svolgimento delle gare delle Nazionali e a chi rimarrà a Genova di tirare il fiato in un momento certamente delicato.

Qualche cambio - Per la sfida di oggi pomeriggio Maran dovrebbe confermare il modulo impiegato contro la Sampdoria. Via allora alla difesa a quattro davanti alla porta di Perin con gli interpreti del pacchetto arretrato che potrebbero cambiare. A destra Ghiglione insidia Biraschi per una maglia da titolare mentre a sinistra potrebbe rivedersi Pellegrini con Zapata e Goldaniga al centro ma attenzione anche alle quotazioni di Masiello. A centrocampo al fianco di Badelj, quattro giocatori si contendono il ruolo di mezzala: da Radovanovic e Rovella passando per Behrami e Lerager. In attacco possibile la conferma di Scamacca, bomber nel derby, supportato da Zajc e Pandev.