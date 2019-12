Genoa-Sampdoria, i voti ai tecnici: Ranieri, cambi perfetti. Motta sfortunato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria si aggiudica il derby con il Genoa grazie alla rete di Manolo Gabbiadini arrivata nei minuti finali. Una gara dove le due squadre hanno lottato a lungo in mezzo al campo e che è stata decisa dal più classico degli episodi.

THIAGO MOTTA 6 - Costretto a cambiare assetto a pochi secondi dal fischio d'inizio. Dentro Sanabria, fuori Sturaro a causa di un problema accusato durante il riscaldamento. Il tecnico del Genoa sceglie quindi Schone a supporto delle due punte, Pinamonti e Sanabria, ed un centrocampo fisico con Radovanovic e Cassata in mediana. La scelta di metterla sul fisico funziona, soprattutto grazie anche a Romero che di fatto annulla Quagliarella. Nella ripresa toglie uno spento Schone, ma il suo sostituto, Jagiello, non cambia l'andamento della gara. Con tutti gli effettivi a disposizione forse avrebbe potuto fare qualcosa di più, questa sera ci si è messa anche la sfortuna.

Le pagelle del Genoa

CLAUDIO RANIERI 7 - L'uomo che in tutta la sua carriera non ha mai perso in derby. Continua lo straordinario record del tecnico romano, che alla prima occasione porta a casa il derby della Lanterna. Decisivi tutti e tre i cambi, anche quelli forzati. Nel primo tempo è costretto a togliere Ekdal per infortunio, al suo posto entra Murillo che sarà decisivo in difesa su Sanabria. Bene, benissimo il doppio cambio in attacco: fuori Quagliarella e Ramirez, dentro Caprari e Gabbiadini. Passano 10 minuti e l'ex attaccante di Napoli e Atalanta trova la rete della vittoria. Secondo derby deciso da Gabbiani dopo quello del 2014.

Le pagelle della Sampdoria