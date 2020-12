Genoa, se parte Scamacca a gennaio torna di moda Krmencik. La Fiorentina offre Cutrone

Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX, il futuro di Gianluca Scamacca è al centro del mercato del Genoa. L'attaccante piace a Milan, Fiorentina e Roma, ma tutto passa dal Sassuolo che non lo vuole cedere per meno di 20 milioni. Se il Genoa, che lo ha in prestito fino a giugno, decidesse di dare il via libera per la cessione, è ovvio che il Grifone avrebbe bisogno di una nuova punta: affascina ma è complicata l'operazione Piatek, con l'Atalanta c'è stato un sondaggio per Lammers, la Fiorentina offre Cutrone e dal Belgio riemerge la candidatura di Michael Krmencik, a lungo inseguito un anno fa prima della fumata nera