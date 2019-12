© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro la Sampdoria: "Derby della paura? Da queste parti è una parola che non esiste. Affronteremo il derby come una partita di calcio e come squadra si scende in campo per vincere. Spero di finire bene domani con una bella vittoria meritata. Non solo per noi in campo ma per chi viene a vedere la partita o chi la guarda in tv".