Genoa, trovato l'accordo per Zapata. Arriva anche Barreca dal Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di mercato sul Genoa da Sky Sport. Preziosi ha chiuso in questi minuti l'accordo con Cristian Zapata (si è svincolato dal Milan), che a breve dunque andrà a rinforzare la rosa di Andreazzoli. Ma non solo: il Genoa sta prendendo anche Antonio Barreca, terzino ex Torino che ha giocato l'ultima stagione al Newcastle ma di proprietà del Monaco.