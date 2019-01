Giaccherini obiettivo n°1, tante richieste per l'attacco: il punto sulla SPAL

© foto di Federico Gaetano

Giaccherini e Paloschi: sembrano essere questi i nomi su cui viaggia il calciomercato della SPAL, che vorrebbe aggiungere un centrocampista polivalente alla propria rosa e ha individuato nell'ex Napoli e Juve il nome giusto, e che continua ad avere tante richieste per l'attaccante, chiuso al momento da Antenucci e Petagna.

IN ENTRATA - Salutato Djourou si punta a un difensore, anche se non ci sono garanzie per Ervin Zukanovic, che il Genoa potrebbe tenere dopo aver ceduto Spolli al Crotone, Lorenzo Tonelli che potrebbe rientrare al Napoli per essere girato altrove e Marco Andreolli, in uscita dal Cagliari ma che ha diverse altre richieste. Vista la partenza quasi certa di Viviani, Vagnati studia Luca Cigarini in uscita dal Cagliari. Il giocatore potrebbe liberarsi facilmente dal vincolo che lo lega al club di Giulini e i ferraresi hanno intenzione di provare a soffiarlo al Bologna. L'obiettivo principale in mezzo rimane però Emanuele Giaccherini. La SPAL avrebbe già ricevuto l'ok del calciatore e del suo agente Furio Valcareggi, mentre il ChievoVerona chiede tre milioni di euro per lasciar partire il calciatore ex Napoli e Juventus.

IN USCITA - Alberto Paloschi dice no al Frosinone: secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante della SPAL non vorrebbe lasciare Ferrara per andare al club ciociaro. Gabriele Moncini è finito nel mirino del Venezia. Il club del presidente Tacopina ha individuato in Moncini il nome giusto, ma su di lui ci sono anche Cittadella e Livorno.