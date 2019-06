Giampaolo: "Grande Under 21, la gara di ieri lo ha dimostrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, prossimo tecnico del Milan, è stato premiato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio di Arezzo con il 'Timone d'Oro', e dal palco ha parlato anche della formazione Under 21 ieri vittoriosa contro la Spagna: "La Nazionale Under 21 è composta da calciatori che giocano con buona continuità nei rispettivi club, segno che da questo punto di vista le società hanno investito di più nelle capacità dei giovani. La partita di ieri sera lo ha dimostrato, contro una squadra molto forte. Bisogna mettere a frutto le esperienze, positive o negative, si creano luoghi comuni e difficoltà durante il percorso ma non bisogna mai perdere di vista chi sei. Non si finisce mai di imparare".