© foto di Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico del Milan, ha parlato anche del mercato e della rosa a disposizione in conferenza stampa. "I dirigenti sono stati grandi calciatori, conoscono le dinamiche. Non gli manca il punto di vista tecnico, quando mi confronto con loro vengono fuori delle raffinatezze. Sanno bene cosa fare. Qualche volta posso sbagliare qualcosa, mi lamento quando coi calciatori non c'è passione, mi innamoro dei calciatori, non mi innamoro degli inaffidabili, non mi innamoro di quelli che timbrano il cartellino". Su Angel Correa glissa. "Non lo conosco".