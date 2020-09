Gianni Riotta, messaggio a Ibra: "In bocca al lupo ma caricaturare il virus è pessima idea"

Grande firma del giornalismo italiano, ora sulle colonne de La Stampa, Gianni Riotta tramite Twitter manda un messaggio chiaro a Zlatan Ibrahimovic. "Ibrahimovic dice "il virus ha il coraggio di sfidarmi, cattiva idea per lui". In bocca al lupo Ibra ma caricaturare malattie in sport, come già Mihajlovic, è pessima idea, perché implica che vittime, malati e morti siano perdenti. Le malattie non sono derby, guarire è una benedizione e non un gol".