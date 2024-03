Gilardino e l'ipotesi Fiorentina: "Sarò schietto e chiaro, voglio capire i piani del Genoa"

vedi letture

A Firenze ti apprezzano molto. Cosa puoi dirci? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Alberto Gilardino, allenatore del Genoa che alla vigilia della sfida contro il Frosinone - gara valida per la 30esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sono molto schietto e chiaro. Lo sono con i miei ragazzi e voglio esserlo con voi. E’ da un anno e mezzo che parlo con la società e il ds. C’è un rapporto per quanto riguarda l’aspetto tecnico o della squadra, ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c’è un appuntamento fisso per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità, deve essere ben chiaro a tutti, nel sedersi e parlare. Come ho detto in questo momento, il pensiero mio e dello staff è che dobbiamo finire nel modo migliore perché dobbiamo essere esigenti con noi stessi. Dobbiamo alzare l’asticella sotto il punto di vista mentale e fisico".

E' stata una settimana di fake news per quanto riguarda il prossimo mercato. Sembra essere di nuovo tornati al supermercato?

"Per quanto riguarda l'aspetto delle notizie, siete più bravi di me e conoscete il calcio da tantissimo anni come lo conosco io. E' normale che, se un giocatore o un allenatore è in scadenza di contratto, ci siano voci e giornali e giornalisti che parlano in modo positivo. E' normale per il percorso che stiamo facendo. Un aspetto importante è che quando mi siederò con la società sarà per l'aspetto tecnico perché voglio e vorrò capire quali saranno gli obiettivi da parte della società in uscita e quali saranno in entrata. Questo è chiaro".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Alberto Gilardino.