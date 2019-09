© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Stampa oggi in edicola ricapitola le tre accuse principali che vengono mosse a Marco Giampaolo e al suo Milan. "Squadra senza gioco: manca ancora nel gioco e nell'anima, la mano di Giampaolo non si vede. Il mercato non si vede: il club accusa il suo nuovo tecnico di non utilizzare i neo acquisti. Scelte confuse: per Giampaolo Suso è trequartista, anche altri hanno già giocato fuori posizione".